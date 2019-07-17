На Волині приміщення колишнього клубу продають бізнесу. ФОТО

Роман Троцюк запропонував бізнесменам купити приміщення колишнього клубу у Городищі.



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«Швидкий розвиток наших сіл сприяє залученню нових підприємців та підприємств на територію громади. На території сіл Дубове, Бахів та Вербка активно розвивається підприємництво та бізнес. Але в цій розповіді мова йтиме про мальовниче село Городище. Внаслідок створення Дубівської об’єднаної громади в селі Городище, яке було центром Городищенської сільської ради вивільнилося ряд приміщень. В селі вільним стало приміщення клубу, оскільки дана установа перемістилася в приміщення закритої школи», – написав Роман Троцюк на своїй сторінці у



Голова громади зазначає, що приміщення клубу має гарне географічне положення так як знаходиться на початку села. Поруч з приміщенням розміщений понижувальний трансформатор, який на даний час має низьке навантаження, що значно полегшує підключення трифазної електромережі. В 2019 році до села Городище проклали нову асфальтовану дорогу. Ділянка на якій розміщене приміщення клубу має площу 0,5 гектара.





Окрім цього, незабаром в селі Городище та Гредьки з’явиться швидкісний інтернет, побудований на основі волоконно-оптичної системи. Підключення швидкісного інтернету дає можливість встановити камери відеоспостереження.





«Приміщення має міцні стіни. І звісно сама велика перевага для майбутніх інвесторів – це жителі села Городище та сусідніх сіл. Тут живуть працьовиті порядні люди, які зможуть виконувати, за певної підготовки, будь яку роботу. Незабаром Дубівська сільська рада буде виставляти дане приміщення на торги. Зацікавлених осіб в купівлі даного приміщення просимо звертатись в Дубівську сільську раду. Придбавши дане приміщення Ви зможете створити тут свій бізнес та отримувати прибутки. Дубівська ОТГ відкрита до співпраці та сприяє розвитку підприємництва. Якщо у Вас є вільні кошти та ви мрієте про свою справу тоді Вам до нас», – зазначив голова Дубівської громади Роман Троцюк у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Дубівської ОТГзапропонував бізнесменам купити приміщення колишнього клубу у Городищі.Про це інформує Район.Бізнес «Швидкий розвиток наших сіл сприяє залученню нових підприємців та підприємств на територію громади. На території сіл Дубове, Бахів та Вербка активно розвивається підприємництво та бізнес. Але в цій розповіді мова йтиме про мальовниче село Городище. Внаслідок створення Дубівської об’єднаної громади в селі Городище, яке було центром Городищенської сільської ради вивільнилося ряд приміщень. В селі вільним стало приміщення клубу, оскільки дана установа перемістилася в приміщення закритої школи», – написав Роман Троцюк на своїй сторінці у Facebook Голова громади зазначає, що приміщення клубу має гарне географічне положення так як знаходиться на початку села. Поруч з приміщенням розміщений понижувальний трансформатор, який на даний час має низьке навантаження, що значно полегшує підключення трифазної електромережі. В 2019 році до села Городище проклали нову асфальтовану дорогу. Ділянка на якій розміщене приміщення клубу має площу 0,5 гектара.Окрім цього, незабаром в селі Городище та Гредьки з’явиться швидкісний інтернет, побудований на основі волоконно-оптичної системи. Підключення швидкісного інтернету дає можливість встановити камери відеоспостереження.«Приміщення має міцні стіни. І звісно сама велика перевага для майбутніх інвесторів – це жителі села Городище та сусідніх сіл. Тут живуть працьовиті порядні люди, які зможуть виконувати, за певної підготовки, будь яку роботу. Незабаром Дубівська сільська рада буде виставляти дане приміщення на торги. Зацікавлених осіб в купівлі даного приміщення просимо звертатись в Дубівську сільську раду. Придбавши дане приміщення Ви зможете створити тут свій бізнес та отримувати прибутки. Дубівська ОТГ відкрита до співпраці та сприяє розвитку підприємництва. Якщо у Вас є вільні кошти та ви мрієте про свою справу тоді Вам до нас», – зазначив голова Дубівської громади Роман Троцюк у дописі.

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