Спіймали п'яним за кермом: покарання волинянину визначить трудовий колектив, а не суд

Галина Адамчук розглянула матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.



Слухання справи відбулось 4 травня. Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє



Обвинувачений 16 лютого о 7:25 в місті Горохів керував автомобілем «ВАЗ-2103», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.



Чоловік в суді свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, просив задовольнити клопотання трудового колективу СФГ «Вікторія» про направлення матеріалів справи на розгляд трудового колективу, оскільки в разі позбавлення його права керування він втратить свою роботу, а, отже, і можливість заробітку.



До Горохівського районного суду також надійшло клопотання трудового колективу СФГ «Вікторія» про звільнення підсудного від адміністративної відповідальності у зв'язку із передачею матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд трудового колективу, оскільки останній зарекомендував себе як добросовісний, високодисциплінований, кваліфікований та відповідальний працівник, зауважень до його поведінки немає.



Суддя постановила справу про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу закрити та звільнити чоловіка від відповідальності у зв'язку із передачею матеріалів на розгляд трудового колективу СФГ «Вікторія», зобов'язавши голову трудового колективу про заходи громадського впливу застосовані до правопорушника повідомити суд не пізніше як у десятиденний строк з дня отримання матеріалів.

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