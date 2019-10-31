На Волині розшукують чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО





Про це повідомили в інформаційній службі Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області у неділю, 10 травня, пише



Розшукується Лучинець Петро Ростиславович, 08.08.1957 року народження, що мешкає у селі Башлики за адресою: вул. 40-років Перемоги, 5. У п'ятницю, 8 травня чоловік пішов з дому близько 12:00. До сьогодні він не повернувся.



Прикмети: одягнений в зимову куртку темного кольору, байкову сорочку в клітинку, зелену футболку, сірі штани, зимові черевики темного кольору. Востаннє чоловіка бачили в селі Ромашківка Ківерцівського району.



З інформацією про місце перебування чоловіка звертатися за номером «102», або до слідчого Куця Андрія Васильовича: +380505873388, +300966771101.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівська поліція шукає мешканця села Башлики, який пішов з дому два дні тому.Про це повідомили в інформаційній службі Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області у неділю, 10 травня, пише Район.Ківерці Розшукується, 08.08.1957 року народження, що мешкає у селі Башлики за адресою: вул. 40-років Перемоги, 5. У п'ятницю, 8 травня чоловік пішов з дому близько 12:00. До сьогодні він не повернувся.Прикмети: одягнений в зимову куртку темного кольору, байкову сорочку в клітинку, зелену футболку, сірі штани, зимові черевики темного кольору. Востаннє чоловіка бачили в селі Ромашківка Ківерцівського району.З інформацією про місце перебування чоловіка звертатися за номером «102», або до слідчого: +380505873388, +300966771101.

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