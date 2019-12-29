Курс валют у Луцьку на 11 травня
Сьогодні, 09:17
Курс долара у Луцьку: купівля – 26,600, а продаж – 27,050.
Євро при купівлі становить – 28,700, продажу – 29,300.
Курс російського рубля: купівля – 0,324, продаж – 0,373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.
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Євро при купівлі становить – 28,700, продажу – 29,300.
Курс російського рубля: купівля – 0,324, продаж – 0,373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Курс валют у Луцьку на 11 травня
Сьогодні, 09:17