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Курс валют у Луцьку на 11 травня

Курс валют у Луцьку на 11 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26,600, а продаж – 27,050.

Євро при купівлі становить – 28,700, продажу – 29,300.

Курс російського рубля: купівля – 0,324, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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