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Сезон продажу ягід – відкритий: скільки коштує полуниця на ринку у волинському місті

Сезон продажу ягід – відкритий: скільки коштує полуниця на ринку у волинському місті
9-го травня в одному із магазинів Володимира-Волинського помітили в продажі полуницю та чорниці.

Як розповіли продавчині магазину «Палада» на вулиці Устилузькій, їх привезли до магазину 8-го травня, пише "Буг".

Також полуниці можна знайти в магазині «Маяк» та в інших.

На ціннику хоч і вказана висока ціна – 169 грн за кілограм, проте сезон продажу ягід в місті можна вважати відкритим.

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Теги: Володимир, сезон ягід, полуниця
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