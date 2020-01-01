Сезон продажу ягід – відкритий: скільки коштує полуниця на ринку у волинському місті





Як розповіли продавчині магазину «Палада» на вулиці Устилузькій, їх привезли до магазину 8-го травня, пише



Також полуниці можна знайти в магазині «Маяк» та в інших.



На ціннику хоч і вказана висока ціна – 169 грн за кілограм, проте сезон продажу ягід в місті можна вважати відкритим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-го травня в одному із магазинів Володимира-Волинського помітили в продажі полуницю та чорниці.Як розповіли продавчині магазину «Палада» на вулиці Устилузькій, їх привезли до магазину 8-го травня, пише "Буг". Також полуниці можна знайти в магазині «Маяк» та в інших.На ціннику хоч і вказана висока ціна – 169 грн за кілограм, проте сезон продажу ягід в місті можна вважати відкритим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію