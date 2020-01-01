Сезон продажу ягід – відкритий: скільки коштує полуниця на ринку у волинському місті
Сьогодні, 16:11
9-го травня в одному із магазинів Володимира-Волинського помітили в продажі полуницю та чорниці.
Як розповіли продавчині магазину «Палада» на вулиці Устилузькій, їх привезли до магазину 8-го травня, пише "Буг".
Також полуниці можна знайти в магазині «Маяк» та в інших.
На ціннику хоч і вказана висока ціна – 169 грн за кілограм, проте сезон продажу ягід в місті можна вважати відкритим.
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Як розповіли продавчині магазину «Палада» на вулиці Устилузькій, їх привезли до магазину 8-го травня, пише "Буг".
Також полуниці можна знайти в магазині «Маяк» та в інших.
На ціннику хоч і вказана висока ціна – 169 грн за кілограм, проте сезон продажу ягід в місті можна вважати відкритим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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