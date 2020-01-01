Відсьогодні в Україні послаблюють карантин: що дозволено





Відповідне рішення ще 4 травня ухвалив уряд, передає



Так, від сьогодні, 11 травня, зокрема, буде відновлена робота частини закладів та певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що з 11 травня будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку.



Крім того, буде дозволено працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов, які представлені Міністерством охорони здоров’я України.



"Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс. Роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів просто неба у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важлива прив’язка і можливість контролювати, в тому числі органами місцевого самоврядування", – зазначав Денис Шмигаль 4 травня.



Також, за його словами, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.



"Дозвіл працювати при певних умовах отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування спортсменів національних збірних команд, індивідуальні тренування (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю). Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки", – повідомив очільник уряду.



Так, відповідна постанова уряду набуває чинності від сьогодні, 11 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 11 травня починається зняття перших карантинних обмежень, введених через ситуацію з поширенням коронавірусу.Відповідне рішення ще 4 травня ухвалив уряд, передає УНН. Так, від сьогодні, 11 травня, зокрема, буде відновлена робота частини закладів та певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів.Прем'єр-міністрраніше повідомив, що з 11 травня будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку.Крім того, буде дозволено працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов, які представлені Міністерством охорони здоров’я України."Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс. Роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів просто неба у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важлива прив’язка і можливість контролювати, в тому числі органами місцевого самоврядування", – зазначав Денис Шмигаль 4 травня.Також, за його словами, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ."Дозвіл працювати при певних умовах отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування спортсменів національних збірних команд, індивідуальні тренування (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю). Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки", – повідомив очільник уряду.Так, відповідна постанова уряду набуває чинності від сьогодні, 11 травня.

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