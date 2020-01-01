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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

12 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 11 травня

12 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 11 травня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 12 нових випадків COVID-19, з них: в м.Луцьк (6), Луцький район (1), Маневицький район (1), Ківерцівський район (1). Ковельський район (1), Локачинський район (1), Шацький район (1). Померла 1 особа (м.Луцьк).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 10.00 годину 11 травня в області зареєстровано 482 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 11 випадків хвороби завершилось летально.

Так, за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 124 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Луцький район – 32 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 81 випадок, в тому числі 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 58 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Іваничівський район – 12 випадків;
• Ківерцівський район – 54 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Маневицький район – 17 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Володимир-Волинський район – 13 випадків;
• Камінь-Каширський район – 7 випадків;
• Рожищенський район – 6 випадків;
• Локачинський район – 5 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Шацький район – 3 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 20 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 3381 особу, в тому числі 140 осіб за останню добу.

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Теги: коронавірус, Волинь, нові випадки
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