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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 15 648 випадків COVID-19, з них за останню добу – 416

В Україні – 15 648 випадків COVID-19, з них за останню добу – 416
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 416 нових випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 553 випадки;
Волинська область — 482 випадки;
Дніпропетровська область — 731 випадок;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 523 випадки;
Закарпатська область — 730 випадків;
Запорізька область — 329 випадків;
Івано-Франківська область — 1126 випадків;
Кіровоградська область — 420 випадків;
м. Київ — 1871 випадок;
Київська область — 1000 випадків;
Львівська область — 798 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 223 випадки;
Одеська область — 646 випадків;
Полтавська область — 247 випадків;
Рівненська область — 978 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 1018 випадків;
Харківська область — 595 випадків;
Херсонська область — 161 випадок;
Хмельницька область — 178 випадків;
Чернівецька область — 2324 випадки;
Черкаська область — 342 випадки;
Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавірус, УКпаїна, 11 травня
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