В Україні – 15 648 випадків COVID-19, з них за останню добу – 416





Про це



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

м. Київ — 1871 випадок;

Київська область — 1000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 416 нових випадків.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 553 випадки;Волинська область — 482 випадки;Дніпропетровська область — 731 випадок;Донецька область — 100 випадків;Житомирська область — 523 випадки;Закарпатська область — 730 випадків;Запорізька область — 329 випадків;Івано-Франківська область — 1126 випадків;Кіровоградська область — 420 випадків;м. Київ — 1871 випадок;Київська область — 1000 випадків;Львівська область — 798 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 223 випадки;Одеська область — 646 випадків;Полтавська область — 247 випадків;Рівненська область — 978 випадків;Сумська область — 154 випадки;Тернопільська область — 1018 випадків;Харківська область — 595 випадків;Херсонська область — 161 випадок;Хмельницька область — 178 випадків;Чернівецька область — 2324 випадки;Черкаська область — 342 випадки;Чернігівська область — 77 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.

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