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11 травня – яке сьогодні свято і що не рекомендують робити в цей день

11 травня – яке сьогодні свято і що не рекомендують робити в цей день
11 травня вшановується пам’ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. У народному календарі 11 травня отримало назву Максимів день.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Максим, Ганна, пише "24 канал".

Народні прикмети на 11 травня

– Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.
– Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.
– Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.
– Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.

Що можна робити 11 травня

У цей день рекомендовно потайки займатися благочинністю. Ваша доброта повернеться до вас сторицею.

Що не можна робити 11 травня
Сьогодні не рекомендується починати будь-яке лікування.
Не можна в цей день проколювати вуха, адже вони будуть дуже довго заживати.
Не розповідайте нікому про свої заручини, бо весілля може так і не відбутися.


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Теги: традиції, свято, прикмети
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