На Волині чоловік вчинив самогубство





Повідомлення на 102 надійшло о 19:17, як повідомили



Правоохоронці зазначають, що в підсобному приміщенні по вулиці Грінченка покінчив з життям через повішення 49-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 10-го травня знайшли повішеним чоловіка 1971 року народження.Повідомлення на 102 надійшло о 19:17, як повідомили БУГу , у Володимир-Волинському відділі поліції.Правоохоронці зазначають, що в підсобному приміщенні по вулиці Грінченка покінчив з життям через повішення 49-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

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