На Волині чоловік вчинив самогубство
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У Володимирі-Волинському 10-го травня знайшли повішеним чоловіка 1971 року народження.
Повідомлення на 102 надійшло о 19:17, як повідомили БУГу, у Володимир-Волинському відділі поліції.
Правоохоронці зазначають, що в підсобному приміщенні по вулиці Грінченка покінчив з життям через повішення 49-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
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Повідомлення на 102 надійшло о 19:17, як повідомили БУГу, у Володимир-Волинському відділі поліції.
Правоохоронці зазначають, що в підсобному приміщенні по вулиці Грінченка покінчив з життям через повішення 49-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
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