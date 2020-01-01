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На Волині чоловік вчинив самогубство

На Волині чоловік вчинив самогубство
У Володимирі-Волинському 10-го травня знайшли повішеним чоловіка 1971 року народження.

Повідомлення на 102 надійшло о 19:17, як повідомили БУГу, у Володимир-Волинському відділі поліції.

Правоохоронці зазначають, що в підсобному приміщенні по вулиці Грінченка покінчив з життям через повішення 49-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

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Теги: Володимир, самогубство
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