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Під Луцьком – аварія: легковик влетів у самохідний обприскувач. ФОТО

Під Луцьком – аварія: легковик влетів у самохідний обприскувач. ФОТО
У селі Чаруків Луцького району на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Трапилося це у понеділок, 11 травня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці.

В аварію потрапили самохідний обприскувач та автомобіль «Шкода». Легковик зазнав значних механічних пошкоджень.

Деталі – згодом.

Під Луцьком – аварія: легковик влетів у самохідний обприскувач. ФОТО
Під Луцьком – аварія: легковик влетів у самохідний обприскувач. ФОТО
Під Луцьком – аварія: легковик влетів у самохідний обприскувач. ФОТО

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Теги: Луцький район, аварія
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