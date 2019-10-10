Під Луцьком – аварія: легковик влетів у самохідний обприскувач. ФОТО
Сьогодні, 12:56
У селі Чаруків Луцького району на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода.
Трапилося це у понеділок, 11 травня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці.
В аварію потрапили самохідний обприскувач та автомобіль «Шкода». Легковик зазнав значних механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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Трапилося це у понеділок, 11 травня. Про це Район.Луцьк повідомили очевидці.
В аварію потрапили самохідний обприскувач та автомобіль «Шкода». Легковик зазнав значних механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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