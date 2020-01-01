У лісництві дерево впало на волинянина: чоловік загинув

На території Головнянського лісництва, що у Любомльському районі, трапився нещасний випадок. Під час виконання робіт дерево на смерть придавило чоловіка.Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.Так, 9 травня до Любомльського відділу поліції о 13 годині 17 хвилин надійшло повідомлення про те, що на території 22 кварталу Головнянського лісництва «ДП Любомльське ЛГ» в ході заготівлі дров на 52-річного місцевого жителя впало дерево. Внаслідок чого чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.На місце події працювала слідчо-оперативну групу.Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Проводиться досудове слідство.