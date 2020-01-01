У лісництві дерево впало на волинянина: чоловік загинув
Сьогодні, 13:10
На території Головнянського лісництва, що у Любомльському районі, трапився нещасний випадок. Під час виконання робіт дерево на смерть придавило чоловіка.
Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
Так, 9 травня до Любомльського відділу поліції о 13 годині 17 хвилин надійшло повідомлення про те, що на території 22 кварталу Головнянського лісництва «ДП Любомльське ЛГ» в ході заготівлі дров на 52-річного місцевого жителя впало дерево. Внаслідок чого чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.
На місце події працювала слідчо-оперативну групу.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Проводиться досудове слідство.
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Про це повідомляє Любомльський відділ поліції.
Так, 9 травня до Любомльського відділу поліції о 13 годині 17 хвилин надійшло повідомлення про те, що на території 22 кварталу Головнянського лісництва «ДП Любомльське ЛГ» в ході заготівлі дров на 52-річного місцевого жителя впало дерево. Внаслідок чого чоловік від отриманих травм помер на місці пригоди.
На місце події працювала слідчо-оперативну групу.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Проводиться досудове слідство.
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Коментарі 1
Що прямо в лісництві дерево впало на чоловіка?
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Сьогодні, 13:10