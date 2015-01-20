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На Волині 23-річна водійка хотіла відкупитися від поліцейських за «п'яне» водіння

На Волині 23-річна водійка хотіла відкупитися від поліцейських за «п'яне» водіння
На вулиці Святого Володимира у Нововолинську співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Fiat Ducato, під керуванням 23-річної місцевої жительки.

Інцидент трапився вчора, 10 травня, повідомляє ГУНП у Волинській області.

Жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За уникнення адміністративної відповідальності правопорушниця надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 2 тисячі 400 гривень.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям зафіксували, гроші вилучили.

На водійку поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом або у стані алкогольного сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За надання неправомірної вигоди службовій особі відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 грн до 12 тис. 750 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.


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Теги: Нововолинськ, хабар
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