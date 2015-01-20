На Волині 23-річна водійка хотіла відкупитися від поліцейських за «п'яне» водіння





Інцидент трапився вчора, 10 травня,



Жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За уникнення адміністративної відповідальності правопорушниця надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 2 тисячі 400 гривень.



На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям зафіксували, гроші вилучили.



На водійку поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом або у стані алкогольного сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



За надання неправомірної вигоди службовій особі відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 грн до 12 тис. 750 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Святого Володимира у Нововолинську співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Fiat Ducato, під керуванням 23-річної місцевої жительки.Інцидент трапився вчора, 10 травня, повідомляє ГУНП у Волинській області.Жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За уникнення адміністративної відповідальності правопорушниця надала співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 2 тисячі 400 гривень.На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям зафіксували, гроші вилучили.На водійку поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом або у стані алкогольного сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.За надання неправомірної вигоди службовій особі відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 тис. 500 грн до 12 тис. 750 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

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