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У Росії в аварії загинув один українець, ще троє – травмовані

У Росії в аварії загинув один українець, ще троє – травмовані
У ДТП, яка сталася 9 травня у Смоленській області Росії, загинув українець, ще троє громадян України - травмовані.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

"Російська Федерація. 09.05.2020 о 22:40 за місцевим часом у м. Вязьма Смоленської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією Головного управління МНС Росії по Смоленській області, внаслідок ДТП загинув один громадянин України та троє українців отримали тілесні ушкодження. Тіло загиблого доправлено до Вяземської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих українців один отримав легкі ушкодження, другий – травми середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Посольство України в Російській Федерації підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого та постраждалих українців, запевнили у МЗС.

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Теги: українці, аварія, Росія
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