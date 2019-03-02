У Росії в аварії загинув один українець, ще троє – травмовані





Про це повідомили



"Російська Федерація. 09.05.2020 о 22:40 за місцевим часом у м. Вязьма Смоленської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією Головного управління МНС Росії по Смоленській області, внаслідок ДТП загинув один громадянин України та троє українців отримали тілесні ушкодження. Тіло загиблого доправлено до Вяземської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.



Серед постраждалих українців один отримав легкі ушкодження, другий – травми середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.



Посольство України в Російській Федерації підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого та постраждалих українців, запевнили у МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП, яка сталася 9 травня у Смоленській області Росії, загинув українець, ще троє громадян України - травмовані.Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі Міністерства закордонних справ."Російська Федерація. 09.05.2020 о 22:40 за місцевим часом у м. Вязьма Смоленської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією Головного управління МНС Росії по Смоленській області, внаслідок ДТП загинув один громадянин України та троє українців отримали тілесні ушкодження. Тіло загиблого доправлено до Вяземської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.Серед постраждалих українців один отримав легкі ушкодження, другий – травми середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Третій постраждалий перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.Посольство України в Російській Федерації підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого та постраждалих українців, запевнили у МЗС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію