На волинській митниці затримали вантажівку із контрабандою. ФОТО





10 травня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль MAN під керуванням громадянина України,



До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються запасні частини до сільськогосподарської техніки. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 1134 одиниці незадекларованого товару, загальною вартістю понад 164 тисячі гривень.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар на суму понад 164 тисяч гривень.10 травня, прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль MAN під керуванням громадянина України, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються запасні частини до сільськогосподарської техніки. В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили 1134 одиниці незадекларованого товару, загальною вартістю понад 164 тисячі гривень.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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