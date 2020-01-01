Грози та дощі накриють Україну: яка буде погода у найближчі дні





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"12 травня зміна погоди: на більшій частині території грозові дощі (в Карпатах з мокрим снігом), подекуди град, в Україні пориви вітру і шквали 15-20, на заході місцями 25 м/с; температура вночі 10-15°, вдень близько 20-ти, на півдні та сході до 26°, у західних областях 11-16°", - повідомили синоптики.



Уже 13 травня, згідно з прогнозом, очікується послаблення вітру, припинення опадів, 14 травня в Україні, крім півдня, знову дощитиме. Температура вночі плюс 1-8, 13 травня у західних, північних та більшості центральних областей, 14 травня на сході заморозки на ґрунті, у середу в західних областях і в повітрі 0-5°; вдень 12-17° тепла, в четвер на півдні та сході близько 20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 12 травня очікується зміна погоди - з грозовими дощами, а в Карпатах - з мокрим снігом, та вітром.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."12 травня зміна погоди: на більшій частині території грозові дощі (в Карпатах з мокрим снігом), подекуди град, в Україні пориви вітру і шквали 15-20, на заході місцями 25 м/с; температура вночі 10-15°, вдень близько 20-ти, на півдні та сході до 26°, у західних областях 11-16°", - повідомили синоптики.Уже 13 травня, згідно з прогнозом, очікується послаблення вітру, припинення опадів, 14 травня в Україні, крім півдня, знову дощитиме. Температура вночі плюс 1-8, 13 травня у західних, північних та більшості центральних областей, 14 травня на сході заморозки на ґрунті, у середу в західних областях і в повітрі 0-5°; вдень 12-17° тепла, в четвер на півдні та сході близько 20°.

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