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«Відкриття» Європи: у яких країнах послабили карантин

«Відкриття» Європи: у яких країнах послабили карантин
Ряд країн світу, в тому числі чимало європейських країн, з понеділка послабили карантинні заходи, введені раніше в зв'язку з епідемією коронавирусной інфекції.

Про це повідомляє "Радіо Свободи".

У Німеччині вступили в силу оголошені раніше послаблення - знову відкриті великі магазини, дозволені зустрічі між людьми, які не живуть під одним дахом, в деяких регіонах відкриваються ресторани.

У Швейцарії відкриваються середні школи, а також магазини, кафе, музеї та інші установи - при дотриманні гігієнічних норм.

У Франції вперше за більш ніж місяць люди можуть вийти з дому без пропусків, відкриваються магазини. Ресторани і бари поки закриті.

У Чехії відкриті торгові центри, перукарні та інші установи сфери послуг, літні кафе. Відкриваються також театри і кінотеатри - за умови, що в залі буде не більше 100 глядачів. В країні все ще потрібно носити лицьові маски за межами будинку.

Карантинні заходи ослаблені також в Індії - незважаючи на те, що число заражених в цій країні як і раніше росте - і в Новій Зеландії, де фіксуються лише поодинокі нові випадки інфекції.

Зазначають, число нових випадків інфекції в Європі за добу в останні тижні знижується, хоча і відносно повільними темпами. Знижується і число смертей від наслідків коронавирусной інфекції. 4 травня був ослаблений загальнонаціональний карантин в Італії. Карантин як і раніше діє в Британії, ряді регіонів Іспанії, а також більшості регіонів Росії (так званий режим самоізоляції, що передбачає, що з дому можна виходити тільки з поважної причини).

Єврокомісія запропонувала зберегти заборону для громадян третіх країн в'їжджати в країни Шенгенської зони як мінімум до 15 червня. Залишаються обмеження на перетин внутрішніх кордонів і між багатьма країнами самої Шенгенської зони.

Всього в світі за станом на дні 11 травня було виявлено близько 4 мільйонів 200 тисяч випадків зараження. Майже третина з цього числа припадає на США, ще більше третини на Європу (включаючи Росію). Померли понад 280 тисячі осіб.

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Теги: Європа, послаблення карантину, коронавірус
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