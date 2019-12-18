Біля озера на Волині підпалили суху траву: деталі пожежі





Про це у коментарі журналістам



Нагадаємо, займання трапилося увечері в неділю, 10 травня.



За словами надзвичайників, унаслідок пожежі вигоріло близько гектара території. Суха трава загорілася через необережне поводження з вогнем. Винних встановити не вдалося. Під час пожежі людей поруч не було. Ліквідувати займання приїхав луцький пожежний автомобіль, ківерцівський пожежний автомобіль, і навіть місцеві жителі, які мешкають поблизу, взяли участь у гасінні.



На щастя, жодних матеріальних збитків мешканцям пожежа не завдала. Крім негативного впливу на здоров'я людей, горіння трави спричинило ще збиток держбюджету у розмірі 138 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежу у селі Озерце на Ківерцівщині разом із рятувальниками гасили місцеві мешканці.Про це у коментарі журналістам Район.Ківерці розповіли працівники Ківерцівського РВ ДСНС у Волинській області.Нагадаємо, займання, 10 травня.За словами надзвичайників, унаслідок пожежі вигоріло близько гектара території. Суха трава загорілася через необережне поводження з вогнем. Винних встановити не вдалося. Під час пожежі людей поруч не було. Ліквідувати займання приїхав луцький пожежний автомобіль, ківерцівський пожежний автомобіль, і навіть місцеві жителі, які мешкають поблизу, взяли участь у гасінні.На щастя, жодних матеріальних збитків мешканцям пожежа не завдала. Крім негативного впливу на здоров'я людей, горіння трави спричинило ще збиток держбюджету у розмірі 138 тисяч гривень.

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