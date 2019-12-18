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Біля озера на Волині підпалили суху траву: деталі пожежі

Біля озера на Волині підпалили суху траву: деталі пожежі
Пожежу у селі Озерце на Ківерцівщині разом із рятувальниками гасили місцеві мешканці.

Про це у коментарі журналістам Район.Ківерці розповіли працівники Ківерцівського РВ ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, займання трапилося увечері в неділю, 10 травня.

За словами надзвичайників, унаслідок пожежі вигоріло близько гектара території. Суха трава загорілася через необережне поводження з вогнем. Винних встановити не вдалося. Під час пожежі людей поруч не було. Ліквідувати займання приїхав луцький пожежний автомобіль, ківерцівський пожежний автомобіль, і навіть місцеві жителі, які мешкають поблизу, взяли участь у гасінні.

На щастя, жодних матеріальних збитків мешканцям пожежа не завдала. Крім негативного впливу на здоров'я людей, горіння трави спричинило ще збиток держбюджету у розмірі 138 тисяч гривень.

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Теги: Ківерці, пожежа, деталі
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