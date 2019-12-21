Онкохвора волинянка, яка самотужки виховує доньку з інвалідністю, потребує термінової операції

Ірині Куяві, яка сама виховує доньку з інвалідністю, збирають кошти на терміову операцію із заміни кульшового суглоба.



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Жінка має діагноз: вторинний мієлодиспластичний синдром, рефректарна анемія. Саркома м'яких тканин правого стегна. Зараз Ірина пересувається лише на милицях.



Завдяки благодійним коштам, які вдалося зібрати на початку цього року, Ірину прооперували - зробили ендопротезування правого кульшового суглоба. Аби отримати можливість самостійно ходити та влаштуватися на роботу, їй необхідна ще одна операція - ендопротезування лівого кульшового суглоба. Після першої операції (вочевидь через зміщення тазу стала дуже боліти ліва - неоперована нога)Ірини потрібно терміново міняти кульшовий суглоб на лівій нозі, ставити пластину.



Ціна суглоба 70-75 тисяч гривень. Пластини - 10-12 тисяч. На ліки на операцію необхідно ще 15 тисяч гривень. Вартість лікування постійно коливається в залежності від курсу долара.



Наразі уже зібрано 45 тисяч гривень. Необхідно ще зібрати 55-60 тисяч гривень. Тож рідні та друзі Ірини звертаються з проханням про допомогу у зборі коштів.



Допомогти жінці знову стати на ноги та отримати можливість повноцінно жити та виховувати доньку може кожен, перерахувавши будь-яку суму на рахунок Ірини Куяви.



Номер картки банку Приват: 5168 7574 0949 5597



Номер телефону Ірини - 068 573 16 39





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанці, яка сама виховує доньку з інвалідністю, збирають кошти на терміову операцію із заміни кульшового суглоба.Про це повідомляє "КовельPost". Жінка має діагноз: вторинний мієлодиспластичний синдром, рефректарна анемія. Саркома м'яких тканин правого стегна. Зараз Ірина пересувається лише на милицях.Завдяки благодійним коштам, які вдалося зібрати на початку цього року, Ірину прооперували - зробили ендопротезування правого кульшового суглоба. Аби отримати можливість самостійно ходити та влаштуватися на роботу, їй необхідна ще одна операція - ендопротезування лівого кульшового суглоба. Після першої операції (вочевидь через зміщення тазу стала дуже боліти ліва - неоперована нога)Ірини потрібно терміново міняти кульшовий суглоб на лівій нозі, ставити пластину.Ціна суглоба 70-75 тисяч гривень. Пластини - 10-12 тисяч. На ліки на операцію необхідно ще 15 тисяч гривень. Вартість лікування постійно коливається в залежності від курсу долара.Наразі уже зібрано 45 тисяч гривень. Необхідно ще зібрати 55-60 тисяч гривень. Тож рідні та друзі Ірини звертаються з проханням про допомогу у зборі коштів.Допомогти жінці знову стати на ноги та отримати можливість повноцінно жити та виховувати доньку може кожен, перерахувавши будь-яку суму на рахунок Ірини Куяви.

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