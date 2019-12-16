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Де завтра, 12 травня, не буде світла у Луцьку

Де завтра, 12 травня, не буде світла у Луцьку
У вівторок, 12 травня, на сімох вулицях Луцька тимчасово відключать електроенергію.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Так, електропостачання буде тимчасово відсутнє з 13:30 до 17:00 на таких вулицях: вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Березова, вул. Поштова, вул. Боголюбська, вул. Щаслива, вул. Світла.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які проводяться за адресою, просять підписуватися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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Теги: Луцьк, світло, аварійне відключення
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