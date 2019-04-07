Волинські патрульні посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:38
10-го травня на вулиці 20-го Липня під час поверхневої перевірки громадянина патрульні поліцейські Володимир-Волинського відділу поліції виявили у чоловіка речовину, схожу на марихуану. Чоловік зберігав її в коробці з-під вітамінів.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що зберігав її для власного споживання, без мети збуту, повідомили БУГу в міському відділі поліції.
Відомо, що близько 14:00 поблизу будинку №40 по вулиці 20-го Липня під час поверхневої перевірки непрацюючого 39-річного жителя міста в правій кишені куртки виявили коробку після вітамінів.
В ній знаходилась речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну речовину “Канабіс” орієнтовною вагою 5 грам.
Речовину вилучили і направили на дослідження. Триває перевірка.
Головне фото - ілюстративне.
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Правоохоронцям чоловік пояснив, що зберігав її для власного споживання, без мети збуту, повідомили БУГу в міському відділі поліції.
Відомо, що близько 14:00 поблизу будинку №40 по вулиці 20-го Липня під час поверхневої перевірки непрацюючого 39-річного жителя міста в правій кишені куртки виявили коробку після вітамінів.
В ній знаходилась речовина рослинного походження, ззовні схожа на наркотичну речовину “Канабіс” орієнтовною вагою 5 грам.
Речовину вилучили і направили на дослідження. Триває перевірка.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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