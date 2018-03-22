У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку
Сьогодні, 17:00
У Нідерландах знайшли мертвою українку, тіло якої виявили у воді біля пришвартованого судна Regal Princess. Підозрюють самогубство.
Про це кореспонденту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“10 травня 2020 у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартовано у порту судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася внаслідок самогубства. Тіло загиблої доправлено до місцевого моргу. Родичі померлої повідомлені про факт смерті”, — повідомив Погорельцев.
З його слів, посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів, щоб перевезти тіло загиблої в Україну для поховання.
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Про це кореспонденту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“10 травня 2020 у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартовано у порту судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася внаслідок самогубства. Тіло загиблої доправлено до місцевого моргу. Родичі померлої повідомлені про факт смерті”, — повідомив Погорельцев.
З його слів, посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів, щоб перевезти тіло загиблої в Україну для поховання.
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