У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО





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Так, сьогодні, 11 травня, близько 6 години визатримали трьох громадян, які ловили рибу з гумового човна забороненими знаряддями лову. За допомогою десяти сіток вони встигли виловити рибу: карася сріблястого – 106, линь – 27, окуня – 22, щуки – 2. Збитки, завдані рибним запасам, склали 13 156 тисяч гривень.



На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя вилучили. Оскільки це правопорушення було здійснене у нерестовий період на території природно-заповідного фонду, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області для встановлення наявності кримінального злочину.



Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Микове Ківерцівського району на території Національного природного парку «Цуманська пуща» рибоохоронний патруль спільно з працівниками нацпарку викрили трьох браконьєрів.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, сьогодні, 11 травня, близько 6 години визатримали трьох громадян, які ловили рибу з гумового човна забороненими знаряддями лову. За допомогою десяти сіток вони встигли виловити рибу: карася сріблястого – 106, линь – 27, окуня – 22, щуки – 2. Збитки, завдані рибним запасам, склали 13 156 тисяч гривень.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя вилучили. Оскільки це правопорушення було здійснене у нерестовий період на території природно-заповідного фонду, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області для встановлення наявності кримінального злочину.Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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