вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО

У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
Поблизу села Микове Ківерцівського району на території Національного природного парку «Цуманська пуща» рибоохоронний патруль спільно з працівниками нацпарку викрили трьох браконьєрів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, сьогодні, 11 травня, близько 6 години визатримали трьох громадян, які ловили рибу з гумового човна забороненими знаряддями лову. За допомогою десяти сіток вони встигли виловити рибу: карася сріблястого – 106, линь – 27, окуня – 22, щуки – 2. Збитки, завдані рибним запасам, склали 13 156 тисяч гривень.

На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя вилучили. Оскільки це правопорушення було здійснене у нерестовий період на території природно-заповідного фонду, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області для встановлення наявності кримінального злочину.

Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нацпарк, Цуманська Пуща, браконьєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де завтра, 12 травня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 19:00
За продаж наркотиків у Луцьку чоловік отримав «умовне»
Сьогодні, 18:27
У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні
Сьогодні, 17:54
На Волині 23-річна водійка хотіла відкупитися від поліцейських за «п'яне» водіння
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО
25 листопад, 2019, 12:27
Волинський рибпатруль затримав «на гарячому» двох браконьєрів із сітками Волинський рибпатруль затримав «на гарячому» двох браконьєрів із сітками
05 травень, 15:40
На Волині маленькі лебедята заплуталися в браконьєрських сітках. ВІДЕО На Волині маленькі лебедята заплуталися в браконьєрських сітках. ВІДЕО
05 травень, 11:07
У Шацькому районі браконьєри, втікаючи, залишили рибу у сітках. ФОТО У Шацькому районі браконьєри, втікаючи, залишили рибу у сітках. ФОТО
29 квітень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де завтра, 12 травня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 19:00
 0
За продаж наркотиків у Луцьку чоловік отримав «умовне»
Сьогодні, 18:27
 0
У нацпарку на Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу сітками із човна. ФОТО
Сьогодні, 18:01
 0
У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні
Сьогодні, 17:54
 0
На Волині 23-річна водійка хотіла відкупитися від поліцейських за «п'яне» водіння
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8