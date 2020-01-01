Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується мiнлива хмарнiсть. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза, подекуди град. Видимість 3-5 км.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 17-22 м/с. Температура вночi та вдень 10-15º тепла.
У Луцьку завтра, 12 травня, прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза. Видимість 3-5 км. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с,пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 11-13º тепла
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 17-22 м/с. Температура вночi та вдень 10-15º тепла.
У Луцьку завтра, 12 травня, прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза. Видимість 3-5 км. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с,пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 11-13º тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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