Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 травня





Про це



Вiтер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 17-22 м/с. Температура вночi та вдень 10-15º тепла.



У Луцьку завтра, 12 травня, прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза. Видимість 3-5 км. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с,пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 11-13º тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується мiнлива хмарнiсть. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза, подекуди град. Видимість 3-5 км.Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.Вiтер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 17-22 м/с. Температура вночi та вдень 10-15º тепла.У Луцьку завтра, 12 травня, прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза. Видимість 3-5 км. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с,пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 11-13º тепла

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