У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок
Сьогодні, 21:41
Уродженка Львова вкрала два гаманці на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» у Луцьку.
Жінка отримала умовне покарання. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що обвинувачена здійснила дві крадіжки. Зокрема, 1 грудня минулого року на Завокзальному ринку вона викрала з жіночої сумки гаманець, завдавши потерпілій шкоди на 2 тисячі 300 гривень.
Натомість 2 лютого цього року обвинувачена на ринку «Пасаж» викрала гаманець у потерпілої, в якому було 5 тисяч 649 гривень.
Під час підготовчого судового засідання було надано угоду про примирення між потерпілими та обвинуваченою.
Відтак, суд затвердив угоду, призначивши крадійці покарання у виді трьох років позбавленні волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.
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Жінка отримала умовне покарання. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що обвинувачена здійснила дві крадіжки. Зокрема, 1 грудня минулого року на Завокзальному ринку вона викрала з жіночої сумки гаманець, завдавши потерпілій шкоди на 2 тисячі 300 гривень.
Натомість 2 лютого цього року обвинувачена на ринку «Пасаж» викрала гаманець у потерпілої, в якому було 5 тисяч 649 гривень.
Під час підготовчого судового засідання було надано угоду про примирення між потерпілими та обвинуваченою.
Відтак, суд затвердив угоду, призначивши крадійці покарання у виді трьох років позбавленні волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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