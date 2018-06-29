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У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок

У Луцьку львів'янка обікрала двох жінок
Уродженка Львова вкрала два гаманці на Завокзальному ринку та ринку «Пасаж» у Луцьку.

Жінка отримала умовне покарання. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що обвинувачена здійснила дві крадіжки. Зокрема, 1 грудня минулого року на Завокзальному ринку вона викрала з жіночої сумки гаманець, завдавши потерпілій шкоди на 2 тисячі 300 гривень.

Натомість 2 лютого цього року обвинувачена на ринку «Пасаж» викрала гаманець у потерпілої, в якому було 5 тисяч 649 гривень.

Під час підготовчого судового засідання було надано угоду про примирення між потерпілими та обвинуваченою.

Відтак, суд затвердив угоду, призначивши крадійці покарання у виді трьох років позбавленні волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.

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Теги: суд, ринок, львів'янка, крадіжка, гаманець
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