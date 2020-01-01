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У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат

У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат
У Чернівецькій області від коронавірусу COVID-19 помер депутат сільської ради Михайло Кіцан.

Про це йдеться на сторінці Заставнівської районної державної адміністрації у фейсбуці, пише Волинь24.

"Сьогодні у нас сумна новина… На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста – жителя с. Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їх ускладнення", - йдеться у повідомленні.

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Теги: коронавірус, смерть, депутат
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