У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат

Михайло Кіцан.



Про це йдеться на сторінці Заставнівської районної державної адміністрації у фейсбуці, пише



"Сьогодні у нас сумна новина… На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста – жителя с. Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їх ускладнення", - йдеться у повідомленні.

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