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Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара після послаблення карантину

Експерти спрогнозували, що буде з курсом долара після послаблення карантину
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозують, що курс долара в Україні після пом’якшення карантину буде залишатися стабільним весь наступний тиждень.

Про це він розповів виданню «Сегодня», передає Уніан.

“І фінансові аналітики, і підприємці чекали більшого ослаблення карантину, насамперед – змін у роботі пасажирського транспорту, але цього не сталося. Немає транспорту – немає клієнтів, покупців. А товарів і так достатньо, у тому числі критичного імпорту, такого як паливо. Тому на наступному неповному робочому тижні стабільність на міжбанківському ринку навряд чи буде порушена”, – прокоментував Охріменко.

Експерт Олег Пендзин дотримується подібної думки:

“Якісь значні зміни курсу можливі тільки після повної відміни карантину, яку уряд має намір розпочати з 22 травня, тому я не чекаю змін курсу наступного тижня”, – зазначив експерт.

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує невеликих змін вже після свят. Це пов’язано з тим, що значна частина бізнесу отримає з 11 травня можливість працювати.

Національний банк України на вівторок, 12 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,82 грн/дол., тобто гривня другий день поспіль залишилася на рівні попереднього показника.

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Теги: курс долара, прогноз
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