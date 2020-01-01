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12 травня на Волині: гортаючи календар

12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналіст Максим Яблонський (на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Лідія Кривдік, колишній депутат Луцької міської ради Олександр Семенюк.

Також день народження 12 травня у журналістів Валентина Клімовича і Людмили Попович.

Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Василь та Іван.

Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.

12 травня – Всесвітній день медичної сестри. Його відзначають з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.

Бажаємо людям цієї професії здоров’я, терпіння і миру.

12 травня 1994 року представником президента у Волинській області був призначений Юрій Ленартович. На цій посаді він пробув до березня 1995-го.

Потому він став головою волинського представництва Укрсоцбанку, а згодом радник-посланником посольства України в Російській Федерації.

12 травня 2010 року почався місячний страйк працівників Луцького підприємства електротранспорту через невиплату заробітної плати.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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