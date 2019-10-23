Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО
Сьогодні, 07:38
Біль щодня тривожить душу кожного, адже Україна втрачає кращих своїх патріотів, а сім’ї залишаються без найдорожчих людей.
Тому підтримка родин загиблих бійців – важлива та особлива справа, пише газета "Волинь".
У пам’ятні травневі дні відповідальні особи, що закріплені за сім’ями полеглих на Сході учасників АТО/ООС, відвідали ці родини за місцем їх проживання.
Кожна сім’я отримала подарунки, а матерям загиблих воїнів вручили почесні відзнаки з нагоди Дня матері.
Зокрема, вручено відзнаку до дня Матері Шеметюк Галині Федорівні. Її син, сержант Олександр Шеметюк помер 26 грудня 2015 р. під час несення служби у місті Красногорівка (Мар'їнський район Донецька область).
У ході спілкування говорили про тяжкі втрати, матері згадували своїх синів, які не повернулися з війни, про болючі рани, що й досі не загоїлись.
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Тому підтримка родин загиблих бійців – важлива та особлива справа, пише газета "Волинь".
У пам’ятні травневі дні відповідальні особи, що закріплені за сім’ями полеглих на Сході учасників АТО/ООС, відвідали ці родини за місцем їх проживання.
Кожна сім’я отримала подарунки, а матерям загиблих воїнів вручили почесні відзнаки з нагоди Дня матері.
Зокрема, вручено відзнаку до дня Матері Шеметюк Галині Федорівні. Її син, сержант Олександр Шеметюк помер 26 грудня 2015 р. під час несення служби у місті Красногорівка (Мар'їнський район Донецька область).
У ході спілкування говорили про тяжкі втрати, матері згадували своїх синів, які не повернулися з війни, про болючі рани, що й досі не загоїлись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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