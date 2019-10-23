Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО





Тому підтримка родин загиблих бійців – важлива та особлива справа, пише



У пам’ятні травневі дні відповідальні особи, що закріплені за сім’ями полеглих на Сході учасників АТО/ООС, відвідали ці родини за місцем їх проживання.



Кожна сім’я отримала подарунки, а матерям загиблих воїнів вручили почесні відзнаки з нагоди Дня матері.





Зокрема, вручено відзнаку до дня Матері Шеметюк Галині Федорівні. Її син, сержант Олександр Шеметюк помер 26 грудня 2015 р. під час несення служби у місті Красногорівка (Мар'їнський район Донецька область).





У ході спілкування говорили про тяжкі втрати, матері згадували своїх синів, які не повернулися з війни, про болючі рани, що й досі не загоїлись.

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