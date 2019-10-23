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Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО

Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО
Біль щодня тривожить душу кожного, адже Україна втрачає кращих своїх патріотів, а сім’ї залишаються без найдорожчих людей.

Тому підтримка родин загиблих бійців – важлива та особлива справа, пише газета "Волинь".

У пам’ятні травневі дні відповідальні особи, що закріплені за сім’ями полеглих на Сході учасників АТО/ООС, відвідали ці родини за місцем їх проживання.

Кожна сім’я отримала подарунки, а матерям загиблих воїнів вручили почесні відзнаки з нагоди Дня матері.

Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО

Зокрема, вручено відзнаку до дня Матері Шеметюк Галині Федорівні. Її син, сержант Олександр Шеметюк помер 26 грудня 2015 р. під час несення служби у місті Красногорівка (Мар'їнський район Донецька область).

Орден матері бійця АТО: жінку з Волині нагородили унікальною відзнакою. ФОТО

У ході спілкування говорили про тяжкі втрати, матері згадували своїх синів, які не повернулися з війни, про болючі рани, що й досі не загоїлись.

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Теги: орден, відзнака, нагорода, День матері
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