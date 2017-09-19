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Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО

Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО
Пишнотіла модель з Нововолинська, учасниця проєкту «Модель ХL» Ірина Демчук знялася в рекламі для компанії «Розетка».

У відеоролику в Ірини – яскравий образ і вона розмовляє зі своїм пасажиром в авто – пилососом. Журналістам БУГу модель plus-size розповіла про подробиці зйомок.

“Я знімалась в своєму житті в 4-х рекламах, не включаючи рекламу промо на телебачення. Там канєшно я приуспіла. І нарешті одна з них вийшла! Ура! Сектор приз!)”, – написала на своїй сторінці в фейсбук дівчина.


Як говорить Ірина, спочатку відбувся онлайн кастинг. Знайшли її кандидатуру у базі акторів.

“Дали текст, це перша роль, в якій мала в сценарії для реклами слова. Кастинг з режисером проходив онлайн. Вийшла цікава ситуація: дізналася, що маю рекламувати пилосос і якраз він по збігу обставин був зі мною поряд (усміхається – ред). Думаю такі обставини допомагають”, – говорить модель.



У відеоролику Ірина їде за кермом, а на пасажирському сидінні у неї в автівці пилосос. Розповідає, що коли повідомили, що її затвердили на роль, запитали, чи вміє водити машину.

Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО
Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО
Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО

“Я не воджу автомобіль. Думаю ну все… Але виявилося, що для зйомок все одно машина була на прицепі.

Поруч зі мною був режисер і давав настанови. Багато хто думає, що не мій голос в кадрі, та це не так. Окремо їздила на студію записувати звук.

Що ще згадаю? Сперечалися за мій образ. Режисер хотів сукню з декольте,”, – розповіла Ірина.


У своєму інстаграмі дівчина жартує: “На фото стає ясно, чому режисер обрав мене”.

Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО

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Теги: модель, Ірина Демчук, реклама
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