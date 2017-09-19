Модель ХL з Нововолинська знялася в рекламі відомої компанії. ВІДЕО

Ірина Демчук знялася в рекламі для компанії «Розетка».



У відеоролику в Ірини – яскравий образ і вона розмовляє зі своїм пасажиром в авто – пилососом. Журналістам



“Я знімалась в своєму житті в 4-х рекламах, не включаючи рекламу промо на телебачення. Там канєшно я приуспіла. І нарешті одна з них вийшла! Ура! Сектор приз!)”, – написала на своїй сторінці в фейсбук дівчина.





Як говорить Ірина, спочатку відбувся онлайн кастинг. Знайшли її кандидатуру у базі акторів.



“Дали текст, це перша роль, в якій мала в сценарії для реклами слова. Кастинг з режисером проходив онлайн. Вийшла цікава ситуація: дізналася, що маю рекламувати пилосос і якраз він по збігу обставин був зі мною поряд (усміхається – ред). Думаю такі обставини допомагають”, – говорить модель.







У відеоролику Ірина їде за кермом, а на пасажирському сидінні у неї в автівці пилосос. Розповідає, що коли повідомили, що її затвердили на роль, запитали, чи вміє водити машину.





“Я не воджу автомобіль. Думаю ну все… Але виявилося, що для зйомок все одно машина була на прицепі.



Поруч зі мною був режисер і давав настанови. Багато хто думає, що не мій голос в кадрі, та це не так. Окремо їздила на студію записувати звук.



Що ще згадаю? Сперечалися за мій образ. Режисер хотів сукню з декольте,”, – розповіла Ірина.





У своєму інстаграмі дівчина жартує: “На фото стає ясно, чому режисер обрав мене”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пишнотіла модель з Нововолинська, учасниця проєкту «Модель ХL»знялася в рекламі для компанії «Розетка».У відеоролику в Ірини – яскравий образ і вона розмовляє зі своїм пасажиром в авто – пилососом. Журналістам БУГу модель plus-size розповіла про подробиці зйомок.“Я знімалась в своєму житті в 4-х рекламах, не включаючи рекламу промо на телебачення. Там канєшно я приуспіла. І нарешті одна з них вийшла! Ура! Сектор приз!)”, – написала на своїй сторінці в фейсбук дівчина.Як говорить Ірина, спочатку відбувся онлайн кастинг. Знайшли її кандидатуру у базі акторів.“Дали текст, це перша роль, в якій мала в сценарії для реклами слова. Кастинг з режисером проходив онлайн. Вийшла цікава ситуація: дізналася, що маю рекламувати пилосос і якраз він по збігу обставин був зі мною поряд (усміхається – ред). Думаю такі обставини допомагають”, – говорить модель.У відеоролику Ірина їде за кермом, а на пасажирському сидінні у неї в автівці пилосос. Розповідає, що коли повідомили, що її затвердили на роль, запитали, чи вміє водити машину.“Я не воджу автомобіль. Думаю ну все… Але виявилося, що для зйомок все одно машина була на прицепі.Поруч зі мною був режисер і давав настанови. Багато хто думає, що не мій голос в кадрі, та це не так. Окремо їздила на студію записувати звук.Що ще згадаю? Сперечалися за мій образ. Режисер хотів сукню з декольте,”, – розповіла Ірина.У своєму інстаграмі дівчина жартує: “На фото стає ясно, чому режисер обрав мене”.

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