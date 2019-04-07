Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки. ФОТО





Про це повідомляють



Граната розірвалася біля будинку місцевої жительки та пошкодила дах. Бойовики використали гранатомет АГС-17. Ніхто з цивільного населення не постраждав.



– Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу, – зазначають в ООС.





11 травня під ворожий обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції в районі населеного пункту Кримське.

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