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У Нью-Йорку синдром, пов'язаний з COVID-19, підозрюють у майже 100 дітей

У Нью-Йорку синдром, пов'язаний з COVID-19, підозрюють у майже 100 дітей
Щонайменше троє дітей померли від ускладнень хвороби, що спричиняє коронавірус, ще два летальних випадки зі схожими симптомами розслідуються. Загалом же, ознаки таких ускладнень виявлені у понад 90 дітей.

Про це заявив у понеділок губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо під час регулярного брифінгу, присвяченого боротьбі з поширенням коронавірусу, повідомляє Укрінформ з посиланням на NBC New York.

"У Нью-Йорку виявлено щонайменше 93 випадки захворювання у дітей, яке викликає новий педіатричний багатосистемний запалювальний синдром, ймовірно пов'язаний з COVID-19. Принаймні, троє дітей померли, а ще два летальних випадки розслідуються",- наводить телеканал заяву губернатора штату.

Раніше повідомлялося про смерть трьох дітей віком семи та п'яти років, а також одного підлітка.

Як повідомляє телеканал, ускладнення від коронавірусу для дітей, про які навіть не згадувалось ще тиждень тому, спостерігаються по всьому Штату Нью-Йорк та вражають дітей від новонароджених до підлітків.

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Теги: коронавірус, ускладнення, діти, хвороба
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