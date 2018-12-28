На Волині за «п'яне» кермування мотоцикліста оштрафували на понад 10 тисяч гривень





Про це йдеться у постанові суду, пише



Мотоцикліст 27 березня о 19:11 по вулиці Ярослава Мудрого в місті Любомль в порушення п.2.9.а. Правил дорожнього руху керував мотоциклом «Спарк» без номерного знаку, в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться його особистими поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком медичного огляду, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.



Також він заплатить в дохід держави 384 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п’яним за кермом мотоцикла.Про це йдеться у постанові суду, пише Кордон Мотоцикліст 27 березня о 19:11 по вулиці Ярослава Мудрого в місті Любомль в порушення п.2.9.а. Правил дорожнього руху керував мотоциклом «Спарк» без номерного знаку, в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться його особистими поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком медичного огляду, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.Також він заплатить в дохід держави 384 гривень судового збору.

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