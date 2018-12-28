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На Волині за «п'яне» кермування мотоцикліста оштрафували на понад 10 тисяч гривень

На Волині за «п'яне» кермування мотоцикліста оштрафували на понад 10 тисяч гривень
Суддя Любомльського районного суду розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого зловили п’яним за кермом мотоцикла.

Про це йдеться у постанові суду, пише Кордон.

Мотоцикліст 27 березня о 19:11 по вулиці Ярослава Мудрого в місті Любомль в порушення п.2.9.а. Правил дорожнього руху керував мотоциклом «Спарк» без номерного знаку, в стані алкогольного сп`яніння, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.

Винність чоловіка у вчиненні правопорушення повністю доводиться його особистими поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколами про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання, висновком медичного огляду, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, рапортами інспекторів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відеозаписом події.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Також він заплатить в дохід держави 384 гривень судового збору.

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Теги: мотоцикліст, суд, п'яний, штраф
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