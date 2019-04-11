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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ

Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Учора, 11 травня, в Україні був перший день послаблення карантинних заходів. Запрацювали літні майданчики кафе та ресторанів, ТРЦ, а також перукарні і салони краси. Людей на вулицях суттєво побільшало.

Натомість Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило провести відеоопитування просто таки посеред центру Луцька за день до послаблення карантину – 10 травня.

На доволі людній того дня вулиці Лесі Українки ми запитали у лучан, чи вірять вони у коронавірус та чи довіряють офіційній статистиці захворюваності.

Частина опитаних скептично ставиться до коронавірусу й вважає, що в Україні ситуація доволі «роздута». Інші ж навпаки вважають, що реальна статистика суттєво відрізняється від офіційної, а кількість хворих – суттєво більша від тієї, яку озвучує Міністерство охорони здоров’я. Дехто ж з респондентів навіть вважає, що Україні давно пора відмовитися від карантинних заходів та діяти так, як нині діє Білорусь.

Усі відповіді наших респондентів дивіться у відеоопитуванні.



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Теги: опитування, Луцьк, коронавірус, Лесі Українки, вибір редактора
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