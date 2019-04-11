Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Сьогодні, 11:27
Учора, 11 травня, в Україні був перший день послаблення карантинних заходів. Запрацювали літні майданчики кафе та ресторанів, ТРЦ, а також перукарні і салони краси. Людей на вулицях суттєво побільшало.
Натомість Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило провести відеоопитування просто таки посеред центру Луцька за день до послаблення карантину – 10 травня.
На доволі людній того дня вулиці Лесі Українки ми запитали у лучан, чи вірять вони у коронавірус та чи довіряють офіційній статистиці захворюваності.
Частина опитаних скептично ставиться до коронавірусу й вважає, що в Україні ситуація доволі «роздута». Інші ж навпаки вважають, що реальна статистика суттєво відрізняється від офіційної, а кількість хворих – суттєво більша від тієї, яку озвучує Міністерство охорони здоров’я. Дехто ж з респондентів навіть вважає, що Україні давно пора відмовитися від карантинних заходів та діяти так, як нині діє Білорусь.
Усі відповіді наших респондентів дивіться у відеоопитуванні.
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Натомість Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило провести відеоопитування просто таки посеред центру Луцька за день до послаблення карантину – 10 травня.
На доволі людній того дня вулиці Лесі Українки ми запитали у лучан, чи вірять вони у коронавірус та чи довіряють офіційній статистиці захворюваності.
Частина опитаних скептично ставиться до коронавірусу й вважає, що в Україні ситуація доволі «роздута». Інші ж навпаки вважають, що реальна статистика суттєво відрізняється від офіційної, а кількість хворих – суттєво більша від тієї, яку озвучує Міністерство охорони здоров’я. Дехто ж з респондентів навіть вважає, що Україні давно пора відмовитися від карантинних заходів та діяти так, як нині діє Білорусь.
Усі відповіді наших респондентів дивіться у відеоопитуванні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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