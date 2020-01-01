Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, вдень 12 травня на більшій частині території країни грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повдомлені.



Також інформують, що вночі 13 травня в західних областях будуть заморозки у повітрі 0-3°.

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