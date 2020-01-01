вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки

Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки
Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов по всій території України 12 травня, а 13 травня прогнозують нічні заморозки.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, вдень 12 травня на більшій частині території країни грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повдомлені.

Також інформують, що вночі 13 травня в західних областях будуть заморозки у повітрі 0-3°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заморозки, погода, попередження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня
Сьогодні, 10:30
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Сьогодні, 10:27
Україну накриють дощі, а вночі прогнозують заморозки
Сьогодні, 10:18
За побиття поліцейського лучанину дали 2 роки умовного покарання
Сьогодні, 10:01
Волинянин отримав жахливі опіки у пожежі
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Дощі, град і мокрий сніг: яка погода чекає українців у найближчі дні Дощі, град і мокрий сніг: яка погода чекає українців у найближчі дні
04 травень, 11:53
Синоптики попередили українців про заморозки Синоптики попередили українців про заморозки
21 квітень, 10:15
Українцям варто очікувати заморозків Українцям варто очікувати заморозків
15 квітень, 03:17
Волинян попереджають про погіршення погоди Волинян попереджають про погіршення погоди
13 квітень, 10:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Сьогодні, 11:27
 0
Підприємці із Володимира-Волинського вийшли на мітинг
Сьогодні, 11:05
 0
Уряд продовжить карантин і після 22 травня
Сьогодні, 10:52
 0
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8