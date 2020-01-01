Хто в Україні може безкоштовно пройти тестування на COVID-19

Безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 в Україні мають право пройти п'ять категорій населення. Однак до цього переліку не належать просто охочі громадяни, у яких немає ознак хвороби й не було контакту з інфікованими.Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, детально розповівши, за яким алгоритмом організовують тестування, - пише Обозреватель."Якщо в людини немає симптомів коронавірусу і, окрім того, вона не є контактною особою з хворим на коронавірус, тобто це лише бажання, то в нас не передбачено нашим алгоритмом безкоштовне тестування", – наголосив він.Степанов підкреслив, що під обов'язкове безкоштовне тестування підпадають люди, в яких є симптоми коронавірусної хвороби, які мали контакт із хворими, а також всі медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19 (вони тестуються раз на п'ять днів)."Також ми додаємо наших працівників Національної поліції та Національної гвардії, які також мають великий ризик зараження; всіх хворих на пневмонію, незалежно від перебігу хвороби та симптоматики. У нас визначений чіткий перелік, який постійно розширюється, тих, хто має тестуватися на COVID-19", – додав очільник МОЗ.