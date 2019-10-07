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У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів

У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
В селі Чмикос Любомльського району горіла господарська споруда.

Про це повідомляють у Любомльському відділі ДСНС, - пише Район.Любомль.

Повідомлення про пожежу надійшло 11 травня о 14:54. Загорання ліквідували о 15:50. Причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем сина власника господарства.

Вогонь повністю знищив дерев’яну господарчу споруду та 3 метри кубічних дров.
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів

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Теги: пожежа, дитина, пустощі, хлів
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