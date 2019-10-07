У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
Сьогодні, 10:51
В селі Чмикос Любомльського району горіла господарська споруда.
Про це повідомляють у Любомльському відділі ДСНС, - пише Район.Любомль.
Повідомлення про пожежу надійшло 11 травня о 14:54. Загорання ліквідували о 15:50. Причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем сина власника господарства.
Вогонь повністю знищив дерев’яну господарчу споруду та 3 метри кубічних дров.
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Про це повідомляють у Любомльському відділі ДСНС, - пише Район.Любомль.
Повідомлення про пожежу надійшло 11 травня о 14:54. Загорання ліквідували о 15:50. Причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем сина власника господарства.
Вогонь повністю знищив дерев’яну господарчу споруду та 3 метри кубічних дров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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