Уряд продовжить карантин і після 22 травня

Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати.



Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "



"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.



За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли впроваджуватимуть кожен з 5 етапів виходу з карантину.



"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.



Нагадаємо, наразі карантин подовжено до 22 травня. Від 11 травня ввели низку послаблень: йдеться про відкриття парків, перукарень, літніх майданчиків, кафе тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем’єр-міністр Українизаявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати.Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", пише " ТСН "."Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли впроваджуватимуть кожен з 5 етапів виходу з карантину."Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.Нагадаємо, наразі карантин подовжено до 22 травня. Від 11 травня ввели низку послаблень: йдеться про відкриття парків, перукарень, літніх майданчиків, кафе тощо.

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