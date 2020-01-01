вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Уряд продовжить карантин і після 22 травня

Уряд продовжить карантин і після 22 травня
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.  

За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли впроваджуватимуть кожен з 5 етапів виходу з карантину.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.

Нагадаємо, наразі карантин подовжено до 22 травня. Від 11 травня ввели низку послаблень: йдеться про відкриття парків, перукарень, літніх майданчиків, кафе тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, уряд, 22 травня, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Сьогодні, 11:27
Хто в Україні може безкоштовно пройти тестування на COVID-19
Сьогодні, 10:37
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня
Сьогодні, 10:30
В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі
Сьогодні, 09:12
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А давайте назавжди епрпнтин введемо! Карантин - це ізоляція ХВОРИХ від здорових, а не оця, скопійована з комуністичного Китаю, повна зупинка життя і наруга над правами людини...
Відповісти
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Сьогодні, 11:27
Підприємці із Володимира-Волинського вийшли на мітинг
Сьогодні, 11:05
Уряд продовжить карантин і після 22 травня
Сьогодні, 10:52
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
Сьогодні, 10:51
Хто в Україні може безкоштовно пройти тестування на COVID-19
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
22 квітень, 13:46
Лише двоє за столиком і 1,5 метра дистанції: як працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів у Луцьку Лише двоє за столиком і 1,5 метра дистанції: як працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів у Луцьку
09 травень, 16:51
Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів
08 травень, 13:35
Послаблення карантину: у Луцьку відкривають ярмарки просто неба, фотоательє і кіоски Послаблення карантину: у Луцьку відкривають ярмарки просто неба, фотоательє і кіоски
30 квітень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Сьогодні, 11:27
 0
Підприємці із Володимира-Волинського вийшли на мітинг
Сьогодні, 11:05
 0
Уряд продовжить карантин і після 22 травня
Сьогодні, 10:52
 0
У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем дотла згорів хлів
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8