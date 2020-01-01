Уряд продовжить карантин і після 22 травня
Сьогодні, 10:52
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин будуть подовжувати.
Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.
За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли впроваджуватимуть кожен з 5 етапів виходу з карантину.
"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.
Нагадаємо, наразі карантин подовжено до 22 травня. Від 11 травня ввели низку послаблень: йдеться про відкриття парків, перукарень, літніх майданчиків, кафе тощо.
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Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.
За його словами, уряд зараз відпрацьовує, коли впроваджуватимуть кожен з 5 етапів виходу з карантину.
"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем’єр.
Нагадаємо, наразі карантин подовжено до 22 травня. Від 11 травня ввели низку послаблень: йдеться про відкриття парків, перукарень, літніх майданчиків, кафе тощо.
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Коментарі 1
А давайте назавжди епрпнтин введемо! Карантин - це ізоляція ХВОРИХ від здорових, а не оця, скопійована з комуністичного Китаю, повна зупинка життя і наруга над правами людини...
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