У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО
Сьогодні, 11:37
У Рівному продовжують нищити квіти, які комунальники висадили навесні.
Про це повідомив речник міського голови Микола Прокопчук у Facebook, - пише видання ЧаРівне.
Нагадаємо, нещодавно у Рівному чоловіка втретє упіймали на крадіжці тюльпанів. Відповідно до довідки, наданої підприємством, орієнтовна вартість тюльпана із цибулиною становить 25 гривень, а загальна сума збитку за майже дві сотні зірваних квітів становила — 4500 гривень.
Наразі вже знищили понад 5 тисяч квітів.
"Ситуація не змінюється! Знову в центрі Рівного знищено тюльпани. Вже більше 5 тисяч!" - пише Микола Прокопчук.
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Про це повідомив речник міського голови Микола Прокопчук у Facebook, - пише видання ЧаРівне.
Нагадаємо, нещодавно у Рівному чоловіка втретє упіймали на крадіжці тюльпанів. Відповідно до довідки, наданої підприємством, орієнтовна вартість тюльпана із цибулиною становить 25 гривень, а загальна сума збитку за майже дві сотні зірваних квітів становила — 4500 гривень.
Наразі вже знищили понад 5 тисяч квітів.
"Ситуація не змінюється! Знову в центрі Рівного знищено тюльпани. Вже більше 5 тисяч!" - пише Микола Прокопчук.
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