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У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО

У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО
У Рівному продовжують нищити квіти, які комунальники висадили навесні.

Про це повідомив речник міського голови Микола Прокопчук у Facebook, - пише видання ЧаРівне.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному чоловіка втретє упіймали на крадіжці тюльпанів. Відповідно до довідки, наданої підприємством, орієнтовна вартість тюльпана із цибулиною становить 25 гривень, а загальна сума збитку за майже дві сотні зірваних квітів становила — 4500 гривень.

Наразі вже знищили понад 5 тисяч квітів.

"Ситуація не змінюється! Знову в центрі Рівного знищено тюльпани. Вже більше 5 тисяч!" - пише Микола Прокопчук.

У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО
У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО
У Рівному вандали знищили на клумбі майже усі тюльпани. ФОТО

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Теги: Рівне, тюльпани, клумба
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