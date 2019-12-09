В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку

Дем'яненко Олександр викрив місцеву жительку у самогоноварінні.



Про це



Жінка свою вину визнала та в подальшому зобов'язалась не повторювати подібні дії.



Офіцери громад кожен день проводять профілактичні заходи щодо попередження самогоноваріння, боротьби з пияцтвом та продажу спиртних напоїв неповнолітнім.



Відносно громадянки був складений адміністративний протокол за ст. 176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).





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