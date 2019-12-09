В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку
Сьогодні, 11:57
Поліцейський офіцер Устилузької міської громади Дем'яненко Олександр викрив місцеву жительку у самогоноварінні.
Про це йдеться на сторніці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
Жінка свою вину визнала та в подальшому зобов'язалась не повторювати подібні дії.
Офіцери громад кожен день проводять профілактичні заходи щодо попередження самогоноваріння, боротьби з пияцтвом та продажу спиртних напоїв неповнолітнім.
Відносно громадянки був складений адміністративний протокол за ст. 176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).
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Про це йдеться на сторніці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
Жінка свою вину визнала та в подальшому зобов'язалась не повторювати подібні дії.
Офіцери громад кожен день проводять профілактичні заходи щодо попередження самогоноваріння, боротьби з пияцтвом та продажу спиртних напоїв неповнолітнім.
Відносно громадянки був складений адміністративний протокол за ст. 176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Та нехай собі варить. От немає що тому дільничному робити. Трясти старих жінок та забирати бражку, розуму в голові не треба великого мати. Зайнявся би ти дільничний справами по серйозному. Наприклад: - скільки голова громади Поліщук Віктор Ростиславович продав землі та взяв за це хабарі; - як реконструюють мережу вуличного освітлення та куди пішли гроші на це освітлення. Одним словом є над чим працювати. А він ходить по хатах та винюхує хто самогонку варить.
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