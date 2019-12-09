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В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку

В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку
Поліцейський офіцер Устилузької міської громади Дем'яненко Олександр викрив місцеву жительку у самогоноварінні.

Про це йдеться на сторніці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".

Жінка свою вину визнала та в подальшому зобов'язалась не повторювати подібні дії.

Офіцери громад кожен день проводять профілактичні заходи щодо попередження самогоноваріння, боротьби з пияцтвом та продажу спиртних напоїв неповнолітнім.

Відносно громадянки був складений адміністративний протокол за ст. 176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).

В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку
В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку
В Устилузі офіцер громади викрив жінку, яка варила самогонку

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Теги: волинська громада, офіцер, самогонка
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Коментарі 1
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Та нехай собі варить. От немає що тому дільничному робити. Трясти старих жінок та забирати бражку, розуму в голові не треба великого мати. Зайнявся би ти дільничний справами по серйозному. Наприклад: - скільки голова громади Поліщук Віктор Ростиславович продав землі та взяв за це хабарі; - як реконструюють мережу вуличного освітлення та куди пішли гроші на це освітлення. Одним словом є над чим працювати. А він ходить по хатах та винюхує хто самогонку варить.
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