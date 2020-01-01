Як «прокачати» імунітет та які продукти їсти, аби його зміцнити: поради фахівців

Наразі в Україні триває тиждень громадського здоров’я, що проводиться з ініціативи Центру громадського здоров’я. Підчас загрози інфікування COVID-19, особливо гостро повстає питання зміцнення імунітету.«Протягом тижня, говорячи про здоров’я українців, особливу увагу ми будемо приділяти загрозі COVID-19», – пише пресслужба ЦГЗ, склавши перелік основних порад для українців, як зміцнити свій імунітет.Імуннітет - це система яка складається з клітин та органів, які захищають тіло від зовнішніх загарбників, таких як бактерії, віруси, гриби і паразити (типи мікробів), які можуть викликати хворобу. Імунна система також позбавляється від аномальних попередників ракових клітин та власне ракових клітин, які ростуть поза контролем. Коли імунітет працює правильно, він здатен знищувати інфекції та підтримувати здоров’я. Однак, коли в його роботі трапляються збої, віруси, бактерії та/або аномальні клітини в організмі можуть легко спровокувати виникнення захворювання.До розвитку імунодефіцитних станів (низького імунітету) може призвести низка факторів, серед яких провідну роль відіграє порушення балансу в раціоні.• Енергетичне недоїдання пов'язано зі значним порушенням клітинного імунітету, викликаючи цілий ряд складних порушень: зміна функції фагоцитів, системи комплементу, концентрації секреторних антитіл до імуноглобуліну А та продукції цитокінів.• Дефіцит окремих поживних речовин також призводить до змінених імунних реакцій: це спостерігається навіть тоді, коли стан дефіциту э помірним.• Нестача мікронутрієнтів може стати причиною порушення імунітету: цинку; селену; заліза; міді; вітамінів А, С, Е і В-6; і фолієвої кислоти. Всі вони мають неабиякий вплив на імунні реакції.• Переїдання і ожиріння також знижують імунітет. Ожиріння характеризується системним і центральним запаленням, яке робить людину дуже сприйнятливою до хвороб, особливо до тих, які мають відношення до порушень імунітету.Заступник гендиректора Центру громадського здоров’явідмітив, що в Україні дійсно дуже висока поширеність надмірної маси тіла й ожиріння серед населення, починаючи з дитячого віку. «У віці від 35 років майже 35% населення мають цю проблему. Водночас цей показник підвищується протягом життя і в окремих вікових категоріях досягає 77%,» - розповів В. Збанацький.Для збереження здоров’я потрібне збалансоване харчуванняЛікар- нутріціолог, спеціаліст медичного центру Health and happyвпевнена, що як і будь-яка бойова сила, «воїни» імунної системи повинні їсти. «Здорові воїни імунної системи потребують хорошого, регулярного харчування. Вчені давно визнали той факт, що люди, які мають незбалансований раціон та недостатнє харчування , є більш вразливими до інфекційних захворювань» - розповіла лікар.«На жаль, статистика свідчить, що українці нехтують принципами здорового харчування, що суттєво знижує якість життя і, врешті, несе загрозу їх здоров’ю», – підкреслив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Владислав Збанацький. Також він додав, що з дієтичними ризиками пов’язана дуже велика частка смертності. На думку експерта з громадського здоров’я, таке становище типове для багатьох країн Східної Європи. «Але рівень усвідомлення проблеми громадянами нашої країни є досить низьким.Розуміння принципів здорового харчування є шляхом уникнення розвитку неінфекційних хвороб, зміцнення імунітету та профілактики інфікування» - підвів підсумки пан Збанацький.Голова асоціації дієтологів Українивпевнений, що саме здорове та збалансоване харчування є запорукою оптимальної діяльності кожної системи організму людини. Імунна система не лише не є виключенням з цього правила, але й може вважатись особливо залежною від надходження значного переліку харчових речовин.Олег Швець також надав рекомендації щодо можливостей зміцнення імунітету.«Існує їжа, яка здатна «прокачати» імунну систему – це переважно фрукти та ягоди, горіхи, насіння, бобові та злакові, а також білкова їжа, що є джерелом вітамінів А, С, D, Е, В2, В6, В12, фолієвої кислоти, мікроелементів та мінералів – заліза, цинку, магнію, селену, міді. Серед інших «бустерів» імунітету варто згадати:• Спеції (куркума, перець, душиця, кріп);• Флавоноїди (кверцетин, катехін, кемпферол, ресвератрол) – містяться у багатьох рослинних продуктах та напоях – цибуля, часник, цитрусові, шпинат, листові овочі, чай тощо.На жаль, існують і продукти, які погіршують опір імунних клітин проти різноманітних імунних агентів:• Технологічно-оброблена їжа (солодощі, хліб з борошна вищого гатунку, ковбасні вироби, напівфабрикати…) з високим вмістом солі, цукру, насичених жирів та транс жирів;• Калорійні напої (солодкі газовані напої, сік, соковмісні напої, солодкі компоти, морси та квас);• Алкогольні напої.У підсумку варто наголосити на тому, що здорове харчування, хоча й не дає стовідсоткової гарантії від інфікування вірусами, але робить його ймовірність у декілька разів менше, а перебіг вірусного захворювання легшим та менш тривалим», - розповів О. Швець.Також головний дієтолог України додав, що здорове харчування, хоча й не дає стовідсоткової гарантії від інфікування вірусами, але робить його ймовірність у декілька разів менше, а перебіг вірусного захворювання легшим та менш тривалим.