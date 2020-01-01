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Мешканці села під Луцьком 4 дні сидітимуть без світла

Мешканці села під Луцьком 4 дні сидітимуть без світла
У селі Крупа Луцького району на 4 дні припинять електропостачання.

Про це повідомляє Підгайцівська громада з посиланням на ПрАТ «Волиньобленерго».

Відтак, електроенергію тимчасово відключать на таких вулицях та у такий час:

18 травня з 11.00 до 16.00 будуть знеструмлені вулиці Хутірська, Дубнівська, Шиманського (№ 24-40), Сонячна (№ 1-20).

19 травня з 11.00 до 16.00 не буде світла на вулицях Шкільна, Центральна, Зелена, Польова, Сонячна (№ 20-40).

21 травня, в період з 11.00 до 16.00, буде припинене електропостачання вулиць Східна, Границя, Центральна (№ 80-160).

22 травня з 11.00 до 16.00 буде знеструмлена вулиця Гайова.


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Теги: Крупа, світло, відключення
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