Мешканці села під Луцьком 4 дні сидітимуть без світла





Про це



Відтак, електроенергію тимчасово відключать на таких вулицях та у такий час:



18 травня з 11.00 до 16.00 будуть знеструмлені вулиці Хутірська, Дубнівська, Шиманського (№ 24-40), Сонячна (№ 1-20).



19 травня з 11.00 до 16.00 не буде світла на вулицях Шкільна, Центральна, Зелена, Польова, Сонячна (№ 20-40).



21 травня, в період з 11.00 до 16.00, буде припинене електропостачання вулиць Східна, Границя, Центральна (№ 80-160).



22 травня з 11.00 до 16.00 буде знеструмлена вулиця Гайова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крупа Луцького району на 4 дні припинять електропостачання.Про це повідомляє Підгайцівська громада з посиланням на ПрАТ «Волиньобленерго».Відтак, електроенергію тимчасово відключать на таких вулицях та у такий час:18 травня з 11.00 до 16.00 будуть знеструмлені вулиці Хутірська, Дубнівська, Шиманського (№ 24-40), Сонячна (№ 1-20).19 травня з 11.00 до 16.00 не буде світла на вулицях Шкільна, Центральна, Зелена, Польова, Сонячна (№ 20-40).21 травня, в період з 11.00 до 16.00, буде припинене електропостачання вулиць Східна, Границя, Центральна (№ 80-160).22 травня з 11.00 до 16.00 буде знеструмлена вулиця Гайова.

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