Синоптик попередила про заморозки у найближчу ніч
Сьогодні, 12:47
Завтра, 13-го травня, атмосферний фронт з України піде. Його замінить антициклон, який підсушить повітря та прожене опади. Повсюди переважатиме суха погода.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
Температура повітря буде невисокою.
Більше того, найближчої ночі (з 12 на 13 травня - ред.) на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.
"Захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також - теплішими шкарпетками та плащами", - написала Діденко.
Завтра, 13 травня, вдень температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.
У Києві середа передбачається сонячною, без опадів.
Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки. Вдень потепліє до +15 градусів.
14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
Температура повітря буде невисокою.
Більше того, найближчої ночі (з 12 на 13 травня - ред.) на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.
"Захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також - теплішими шкарпетками та плащами", - написала Діденко.
Завтра, 13 травня, вдень температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.
У Києві середа передбачається сонячною, без опадів.
Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки. Вдень потепліє до +15 градусів.
14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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