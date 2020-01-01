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Синоптик попередила про заморозки у найближчу ніч

Синоптик попередила про заморозки у найближчу ніч
Завтра, 13-го травня, атмосферний фронт з України піде. Його замінить антициклон, який підсушить повітря та прожене опади. Повсюди переважатиме суха погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

Температура повітря буде невисокою.

Більше того, найближчої ночі (з 12 на 13 травня - ред.) на Заході, Півночі, у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків.

"Захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також - теплішими шкарпетками та плащами", - написала Діденко.

Завтра, 13 травня, вдень температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.

У Києві середа передбачається сонячною, без опадів.

Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки. Вдень потепліє до +15 градусів.

14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів.

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Теги: заморозки, погода, Наталка Діденко, синоптик
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