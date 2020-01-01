Синоптик попередила про заморозки у найближчу ніч

Завтра, 13-го травня, атмосферний фронт з України піде. Його замінить антициклон, який підсушить повітря та прожене опади. Повсюди переважатиме суха погода.Про це повідомила синоптику фейсбуці.Температура повітря буде невисокою.Більше того, найближчої ночіна Заході, Півночі, у багатьох центральних областях є ймовірність заморозків."Захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також - теплішими шкарпетками та плащами", - написала Діденко.Завтра, 13 травня, вдень температура повітря в Україні становитиме +12+17 градусів.У Києві середа передбачається сонячною, без опадів.Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки. Вдень потепліє до +15 градусів.14-го травня у Києві - знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів.