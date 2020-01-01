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В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні

В уряді розповіли, як під час карантину допомагатимуть бізнесу в Україні
Для мікробізнесу і малого бізнесу Кабінет Міністрів ухвалив ряд програм, аби допомогти під час карантину.

Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "ТСН".

"Мікробізнес і малий бізнес вже можуть отримати так звані податкові канікули, отримати рефінансування своїх кредитів під нуль відсотків з розстрочкою від сплати тіла кредиту. "Програма 5-7-9%" перероблена так, щоб можна було взяти кредит під нуль відсотків", - розповів прем'єр. 

Ще одна програма допомоги - "Нові гроші", де мікробізнес і малий бізнес може взяти кредит під 3% для того, щоб зберегти робочі місця. "Там є основа — це збереження 80% робочих місць протягом карантину. Відповідно можна брати кредит. Сума обмежується пів річним фондом оплати праці тих людей, які офіційно працювали. Ключовий показник - це офіційне працевлаштування", - наголосив глава Кабміну.

Крім того, уряд посилив можливості Фонду на випадок безробіття. Прем'єр також наголосив на тому, що наразі вже розроблені кредитні канікули. Щодо податкових канікул, то зараз Мінфін розраховує, чи наразі існує така можливість.

"Ті речі, які можна було зробити без значних втрат для бюджету чи економічної стабільності, вони зроблені", - каже прем'єр міністр Денис Шмигаль.

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Теги: бізнес, Україна, карантин, уряд
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