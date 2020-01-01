Пустовіт розповів, коли ринки Луцька можуть відкрити повністю

Григорій Пустовіт зустрівся з підприємцями промислових ринків, які прийшли на мітинг під стіни міської ради.



Про це йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо, працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами,



“Міська рада не приймає рішення відкривати промислові ринки, чи не відкривати. Міська рада виконує рішення, або відкривати, або не відкривати, - сказав Григорій Пустовіт. - Щоб відкрити промислові ринки, треба постанову Кабінету Міністрів України. Сьогодні агропромислові ринки, які пройшли перевірку Держпродспоживслужби, усі працюють, відповідно до тих умов, які вимагає Кабмін. Якщо уряд не прийняв рішення відкрити промислові ринки, то ми не маємо права цього робити”.



За словами посадовця, питання закриття ринків приймали не на рівні Луцька. Відтак, питання відкриття промислової групи ринків ухвалюватимуть теж не на рівні Луцька.



"Ми працюємо в правовому полі. Звучала думка на вищому рівні про відкриття усіх ринків, і ми налаштувалися, що з 11 травня їх усіх відкриють. Проте Кабмін не пішов на цей крок, і рішення про відкриття промислової групи не відбулося. Як тільки буде постанова уряду, ми на другий день скличемо позачергове засідання сесії міської ради та приймемо відповідне рішення. За нами затримки не буде”, - наголосив він.

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