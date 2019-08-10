На Волині зіткнулись легковик та мікроавтобус: один з водіїв – у лікарні





Автопригода трапилася вчора, 11 травня, близько 21 години, повідомляє



За кермом Renault Kangoо перебував 59-річний житель цього ж району. Ймовірно, водій легковика не надав перевагу у русі мікроавтобусу Renault Master, під керуванням 21-річного жителя Ратнівського району. Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.



Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Чевель Старовижівського району зіткнулися Renault Kangoo та мікроавтобус Renault Master.Автопригода трапилася вчора, 11 травня, близько 21 години, повідомляє преслужба ГУНП у Волинській області.За кермом Renault Kangoо перебував 59-річний житель цього ж району. Ймовірно, водій легковика не надав перевагу у русі мікроавтобусу Renault Master, під керуванням 21-річного жителя Ратнівського району. Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Ковельської центральної районної лікарні.Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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