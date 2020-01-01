Де у Луцьку та на Волині не буде світла 13 травня. ПЕРЕЛІК

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-617 з 9:00-17:00 С.р Піски, С.Піски Вул.Козацька.2. ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-490 з 9:00-17:00 ФГ «ГАЛСТЕДАН», СВК «Журавники», ФОП Супрун Р.В., ФОП Шамрило Р.В., ПАТ «Волиньгаз», Горохівська філія, ФОП Юзвик В.Д, с. Журавники: вул. Зарічна.1 Л-3 від ЩТП-285 чистка траси з 9:30-16:30 с. Осьмиловичі частково.2. Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-223 чистка траси з 10:00-17:00 смт. Іваничі: вул. Заводська, вул. Підцерква, вул.Ювілейна, вул. Шевченка.3. КТП-222 ремонт КТП з 10:00-17:00 с. Луковичі частково.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3,ЩТП-327 з 09:40 – 17:00 с. Сошично, вул. Тиха.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2, ЗТП-184 з 09:00 - 17:00 м. К - Каширський пров. Шевченка.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 КТП-188 з 9.30-17.00 С. Верхи вул. Центральна.1. ПЛ 10 кВ Л40-04 з 10:00-15:00 с. Покащів – школа, садочок, АТС, дім молитви, ФГ «БОМІС» – млин, приміщення, СГВК «Мрія» - приміщення, ФОП Ворон Наталья Володимирівна - магазин Олицьке ССТ – магазин, с. Одеради – школа, ФАП, магазин, с. Покащів – повністюс. Одеради - повністю.2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 з 9:00-17:00 м. Ківерці, ФОП Ващук Андрій Феодосійович - магазин, Молитовний будинок, м.Ківерці, вул.Чкалова,буд.2-24 ,86, вул.Ів.Франка,буд.1-29, вул.Залізнична,84,86, вул.Київська буд.81,83,85, вул.Щорса,буд.1-30, вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25, вул.Залізнична,буд.39-78.3. ПЛ0,4 кВ від КТП-178 з 9:00-17:00 с.Словатичі вул. Перемоги.4. ПЛ0,4 кВ від КТП-274 з 9:00-17:00 с. Городище, СГВК «Промінь» - бригада, водокачка, Селянське /фермерське/ г-во «Обрій», ПрАТ «Київстар» – мобільна база, с.Городище вул.Вишнева,буд.1-16.5. ПЛ0,4 кВ від КТП-180 з 10:00-16:00 с. Тростянець – дитсадок, АТС, церква, с.Тростянець, вул.Тарасюка, вул.Молодіжна,1,3-10-14,вул.Волі, вул.Вишнева,45-71,28,30.1. ПЛ-0,4кВ від КТП №285 з 9:00-17:00 Колодяжненська сільська радаФОП Калибоверда І.Ф., с.Колодяжне.2. ПЛ-0,4кВ від КТП №285 з 9:00-17:00 Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області с.Калинівка.1. КТП-90 з 9:00 – 17:00 с.Кремеш вул.Вишнева, вул.Локачинська, вул.Колгоспна, вул.Ставкова і прилеглі.2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-84 з 9:00 – 17:00 с.Твориничі.1. КТП-103 Трансформатор, ремонт обладнання з 13:30-17:00 гаражний кооператив «Стир-2», Гаражний кооператив «Стир-3», Дачний масив «Маяк», МП «Шлях», ВКФ «Тріумф» вул. Дубнівська, вул. Довженка.1. ПЛ-0,4 від КТП-730 з 09:30 – 17:00 с. Г. Полонка вул. Ювілейна, Полонківська.2. ПЛ-0,4 від КТП-594 з 09:30 – 17:00 с. Г. Полонка вул. Весела, Весняна, Зоряна, Серпнева.3. ПЛ-0,4 від КТП-347 з 09:30 – 17:00 СГПП «Рать» (Освітлення яблучного саду), СТ «Коршів» (дачі), с. Лаврів вул. Л.Українки,1-10, Львівська, 5-25, Залізнична.4. ПЛ-10 кВ Л-41-01 до ЛР-167 (КТП-617, 159, 551, 517, 28, 530, 799, 805) з 10:00 – 17:00 п-ць Овсіюк О.Я., ТзОВ «Золотий екватор», ФОП Токар Н.М., ФОП Яручик В.А., ПП «Фортуна і Компані», ТОВ«ВОГ РІТЕЙЛ», ОК «Струмочок» с. Струмівка вул. Сільська, Східна.1. Пл.-0.4 ктп-368 з 9:00 -17:00 С.Пульмо тракторна бригада С.Піща.2. Пл.-0.4 ктп-317 з 9:00 – 17:00 С.Масловець.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-4 з 10:00 - 17:00 с. Проходи вул. Молодіжна, Гайова.2. Л-10 кВ Л-11-02 від ЛР-67 з 10:00 - 17:00 Вишка Київстар, амбулаторія, аптека, школа, пожежне депо, Ветли ст/о адмінприміщення, АТС, магазини, пошта с. Ветли (частково)1. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-4 від КТП-93 з 9:00-17:00 м.Нововолинськ: вул.Заводська ,2,5, вул.Крайня, пр.Дружби 43-47,16, вул.Зелена 34-50,37-51, вул.Світла 37-53,34-52.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 з 9:00-17:00 с.Вишеньки магазин, школа, церква, ФАП. с.Вишеньки (повністю).2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ГРП, клуб, магазин, АТС, контора, артсвердловина, контора с/р, дитячий садок. с. Рудка-Козинська вул.Жовтнева.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00-17:00 с.Немир торговий кіоск, магазин. с.Немир вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-473 з 9:00-17:00 с.Крижівка церква, с.Крижівка вул.Жовтнева, Комсомольська, Гранична, 17 Вересня, Польова.6. ПЛ-0,4кВ ЗТП-401 з 9:00-17:00 м .Рожище. дитсадок, притулок, КНС, пенсійний фонд, м.Рожище, вул.Шевченка 58-106,53-81, вул.Чехова,28а,30а,32а,34а.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 з 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники вул.Молодіжна, Зелена.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 з 9:00-17:00 с.Вітоніж церква. с.Вітоніж вул.Першотравнева, Садова, Миру.1. ЗТП-151 ПЛ-0,4 кВ-Л-2 з 09-00- 16-00 cмт. Стара Вижівка, Вул. Залізнична.2. ЩТП-196 з 09-00- 16-00 c. Дубечне, Вул. Лугова, Костючика.3. КТП-214 з 09-00- 16-00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-112 з 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-238 з 10:00-16:30 СКЗ с.Мокрець.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-185 з 10:00-16:30 СВК «Дружба» - гуртожиток №1,2, СВК «Дружба» - зерносклад, артсвердловина, церква, лікарня, котельня лікарні, дит.садок с.Купичів вул.Гаркуші, Дружби народів, Петрова, Гагаріна, Миру, Томаненка.