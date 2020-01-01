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Волинський підприємець постане перед судом за незаконно зайняту земельну ділянку

Волинський підприємець постане перед судом за незаконно зайняту земельну ділянку
На Волині судитимуть підприємця, який не повертає самовільно зайняту земельну ділянку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У 2013 року суд задоволив позов Володимир-Волинської міської ради до фізичної-особи підприємця, зобов'язавши його звільнити самовільно зайняту земельну ділянку у Володимирі-Волинському та привести її у придатний для використання стан, демонтувавши тимчасову споруду.

Проте, попри вжиті міськрадою, а також органами виконавчої служби заходи аж до попередження суб'єкта господарювання про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду, він його досі не виконав.

Підприємцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.

Зауважують, що санкцією ч. 1 ст. 382 КК України за умисне невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, підприємець, земельна ділянка
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