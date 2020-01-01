Волинський підприємець постане перед судом за незаконно зайняту земельну ділянку





Про це



У 2013 року суд задоволив позов Володимир-Волинської міської ради до фізичної-особи підприємця, зобов'язавши його звільнити самовільно зайняту земельну ділянку у Володимирі-Волинському та привести її у придатний для використання стан, демонтувавши тимчасову споруду.



Проте, попри вжиті міськрадою, а також органами виконавчої служби заходи аж до попередження суб'єкта господарювання про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду, він його досі не виконав.



Підприємцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.



Зауважують, що санкцією ч. 1 ст. 382 КК України за умисне невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть підприємця, який не повертає самовільно зайняту земельну ділянку.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У 2013 року суд задоволив позов Володимир-Волинської міської ради до фізичної-особи підприємця, зобов'язавши його звільнити самовільно зайняту земельну ділянку у Володимирі-Волинському та привести її у придатний для використання стан, демонтувавши тимчасову споруду.Проте, попри вжиті міськрадою, а також органами виконавчої служби заходи аж до попередження суб'єкта господарювання про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду, він його досі не виконав.Підприємцю повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.Зауважують, що санкцією ч. 1 ст. 382 КК України за умисне невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

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