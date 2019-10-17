У Ковелі п'яний 18-річний хлопець побив поліцейського

У Ковелі молодик побив поліцейського.Так, 11 травня до поліції надійшло повідомлення про порушення тиші на вулиці Достоєвського у Ковелі, - пише ГУНП у Волинській області.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські помітили групу людей. Чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями вони поводились грубо, виражались нецензурною лайкою. Один із них наніс поліцейському тілесні ушкодження.Правопорушником виявився 18-річний житель Ковеля. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Окрім цього, на порушників правопорядку поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця), ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.