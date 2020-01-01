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Чи дотримувалися волиняни карантину у перший день його послаблення

Чи дотримувалися волиняни карантину у перший день його послаблення
Волинські поліцейські розповіли, чи карали порушників у перший день послаблення карантину.

Про це "Суспільному" повідомив начальник Головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.

"Нічого особливо не сталося у перший день ослаблення карантину" - каже Юрій Крошко.

З його слів, 11 травня правоохоронці не склали жодного адміністративного протоколу про порушення правил карантину.

"Ми продовжуємо контролювати людей, які повинні бути на обсервації або самоізоляції. Нічого особливого не сталося. За вчора було 56 звернень громадян. Звернення громадян такі самі, як і в попередні дні, порушення карантинних правил на їх думку. Де воно дійсно мало такий факт, провели розмову з людьми. Люди почули нас, усунули ці порушення, тому протоколи не складалися", - зазначив Начальник ГУ Нацполіції Волині Юрій Крошко.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послабили карантин. Людям дозволили відвідувати парки, спортивні та дитячі майданчики, перукарні та салони краси. А також відпочивати у літніх кафе і ресторанах.

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Теги: карантин, Волинь, порушення, послаблення
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Коментарі 1
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Ну сьогодні другий день... і що? Як зазвичай все, всім н@с...ти на те все, а от які наслідки того всього будуть - з часом побачимо...
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